Griezmann, Malcom, Paulinho… Valverde crée des tensions au Barça

Plutôt discret au bord du terrain et dans les médias, Ernesto Valverde n’est pas du genre à partir au clash contre ses dirigeants. Mais compte tenu de la situation, l’idée a dû lui traverser l’esprit.

En effet, l’entraîneur du FC Barcelone est en désaccord avec certains choix de la direction. Pour commencer, le technicien était proche de l’ancien directeur sportif Robert Fernandez, poussé vers la sortie en faveur d’Eric Abidal. Et les tensions ont été confirmées pendant le mercato estival selon El Confidencial, qui affirme que Valverde pensait trouver Antoine Griezmann dans son effectif à son retour de vacances. Eh bien non. Autre mauvaise surprise, le départ de Paulinho dont il n’était pas au courant.

Un manque de communication également dénoncé pour Malcom, l’ailier arrivé en provenance de Bordeaux sans l’accord du coach. « Il a de l'avenir et nous pensons, ou plutôt le club pense qu'il peut nous aider », avait lâché Valverde en conférence de presse. Du coup, le technicien ne ferait plus confiance à ses supérieurs, lui qui n’avait pas apprécié de voir son poste menacé après l’échec en Ligue des Champions la saison dernière. Le Barça saura-t-il amadouer son entraîneur d’ici la fin du mercato ? Possible, si le milieu de terrain tant réclamé finit par signer.