Griezmann doit marquer, c'est une demande familiale

Antoine Griezmann évolue à un très haut niveau depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le joueur de l'Atlético est notamment plus décisif devant le but.

L'équipe de France fait confiance depuis de nombreuses années à Antoine Griezmann. Même lorsque le Tricolore était moins bien, Didier Deschamps n'a jamais hésité à l'aligner. Et Griezmann lui a souvent rendu la confiance donnée. Durant la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar, l'ancien du Barça aura été déterminant, à la fois pour son poids sur le terrain et dans le groupe. En forme et en confiance, Griezmann enchaine aussi les bonnes prestations avec l'Atlético Madrid. Depuis son retour du Qatar, Griezmann a délivré 5 passes décisives en Liga et inscrit 4 buts en Liga. De quoi impressionner les observateurs mais aussi ses fans les plus proches, famille comprise.

Griezmann, un record en ligne de mire

Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, on apprend notamment que le fils d'Antoine Griezmann préfère voir son père marquer que faire des passes, ce qui joue sans doute dans l'état d'esprit du champion du monde 2018. « Est-ce que je préfère marquer ou faire des passes décisives ? En ce moment, je préfère marquer parce que mon fils veut voir son père marquer des buts. Mais d'un point de vue personnel et professionnel, je préfère être passeur décisif, parce que c'est plus difficile et que ça me rend heureux », a dans un premier temps indiqué Griezmann, avant d'aborder le record de buts à l'Atlético, aujourd'hui détenu par Luis Aragones et ses 172 réalisations : « Je veux battre le record de buts. C'est un défi très important pour moi ». Pour l'heure, Griezmann compte 151 buts avec les Colchoneros. La saison prochaine pourrait donc être la bonne pour rentrer encore plus dans l'histoire de son club et celle du football européen.