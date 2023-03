EdF : Griezmann a mis le souk chez les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a parfaitement démarré sa campagne des éliminatoires pour l'Euro 2024 en Allemagne. Antoine Griezmann se sera montré concerné et décisif.

Didier Deschamps et ses hommes débutent une nouvelle ère après leur finale de Coupe du monde au Qatar face à l'Argentine. L'équipe de France avait deux rencontres à disputer ces derniers jours face aux Pays-Bas puis à l'Irlande. Les Bleus ont connu deux succès précieux pour se rapprocher déjà d'une présence en Allemagne pour l'Euro 2024. Malgré certaines rumeurs à son sujet, notamment après que Kylian Mbappé a été choisi pour être le capitaine de l'équipe de France, Antoine Griezmann a bien répondu présent. S'il était logiquement déçu du choix du sélectionneur, comme l'a d'ailleurs avoué Mbappé, l'ancien du Barça n'est pas encore prêt à dire adieu aux Bleus.

Griezmann, une discussion a eu lieu

Kyks à propos du brassard et de Griezmann. Niveau communication, c'est un cador 👏pic.twitter.com/IUyoEPBaHa — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) March 23, 2023

Le Parisien indique que les informations autour d'une retraite anticipée de Griezmann, amer du choix de Deschamps, ont apparemment sidéré les joueurs des Bleus et leurs proches. Le média rajoute que Didier Deschamps s’est d’ailleurs entretenu avec le champion du monde pour être sûr qu'il ne voulait pas prendre sa retraite. Le Colchonero aurait indiqué qu’il aurait été débordé par son entourage. L'échange a porté ses fruits puisque le débat est défini comme clos par Deschamps et Griezmann. Les fans de l'équipe de France peuvent donc se rassurer. Antoine Griezmann n'a pas prévu de claquer la porte des Bleus. Son objectif ? Tout faire pour porter ses coéquipiers et aller décrocher l'Euro 2024, compétition qui manque encore à son énorme palmarès. Pour cela, il pourra compter sur le soutien de son capitaine, Kylian Mbappé, qui a indiqué vouloir partagé les responsabilités avec Griezmann, qui a une grosse importance dans le groupe tricolore. Pour le moment, tous les voyants sont au vert entre les deux hommes, qui apparaissent plus proches et unis que jamais avec les Bleus.