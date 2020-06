Foot : « Messi est le meilleur de tous les temps », affaire classée

Dans : Liga.

Alors que le championnat d’Espagne va reprendre ses droits ce jeudi soir avec le derby entre le FC Séville et le Betis, le monde du football va bientôt pouvoir revoir Lionel Messi à l’oeuvre.

Mis sous cloche depuis le mois de mars dernier, et la suspension des compétitions européennes en raison de la crise sanitaire du coronavirus, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or s’apprête à refouler les pelouses de Liga. Samedi à 22h, Leo Messi devrait logiquement faire son grand retour du côté de Majorque. Pour cette rentrée un peu spéciale, l'international argentin espère rapidement monter en puissance pour faire triompher son Barça en championnat. Avant de viser la victoire finale en Ligue des Champions au mois d’août ? La Pulga en rêve, lui qui ne jure que par la C1. Mais avant de penser au Final 8 de Lisbonne, Barcelone devra d’abord se défaire de Naples en huitièmes de finale (1-1 à l’aller en Italie). En tout cas, Messi jouera le coup à fond pour remporter une cinquième fois la Champions. Ce qui le ferait entrer dans une caste très sélect, dont il est déjà le plus grand, selon Samuel Eto'o.

« Leo Messi est le meilleur joueur du monde et le meilleur de tous les temps. Je ferais toujours l'équipe en demandant à Messi qui il veut avoir à ses côtés. Toutes les équipes du monde veulent un Messi. Il ne peut plus courir comme un gamin de 25 ans, même s'il continue parfois de le faire. Ce que nous, les Catalans, devons faire, c'est lui donner la meilleure équipe du monde pour qu'il continue de nous donner du plaisir. Je suis désolé pour lui, mais nous ne le laisserons jamais partir ni se reposer. Il doit jouer jusqu'à ses 70 ans pour que l'on continue à profiter de lui. Avec Xavi j’espère. Je lui ai déjà dit, récemment : "Tu dois retourner au Barça, tant que Leo est toujours là". Car tout sera plus facile avec lui. Xavi est l'un de ces leaders naturels qui sait gérer les émotions et, en plus, c'est un très bon garçon », a balancé, dans les colonnes de Marca, l’ancien coéquipier de Messi (2004-2009), qui estime donc que l’Argentin de 32 ans est bien au-dessus de son rival de toujours, Cristiano Ronaldo.