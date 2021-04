Esp : Zubizarreta a un scoop sur l’avenir de Messi

Dans : Liga.

En fin de contrat avec le FC Barcelone à la fin de la saison, Lionel Messi est courtisé par le Paris Saint-Germain et Manchester City.

L’élection de Joan Laporta à la présidence du Barça il y a quelques semaines a totalement relancé le dossier Lionel Messi dans la mesure où les deux hommes se connaissent de longue date et s’apprécient. Eliminé de la Ligue des Champions, le FC Barcelone peut encore remporter la Liga et la Coupe du Roi avec une finale contre Bilbao samedi, raison pour laquelle Lionel Messi se fait tout petit au sujet de son avenir. Ce n’est pas encore le moment d’évoquer ce sujet bouillant. Mais selon Andoni Zubizarreta, ancien directeur sportif de l’OM et du Barça, il ne fait aucun doute que le Ballon d’Or argentin a d’ores et déjà acté sa décision pour son avenir.

Son choix est déjà acté

« Messi a déjà la décision plus ou moins prise dans sa tête. La finale de la Coupe est l'un de ces éléments qui peut confirmer sa décision. Mais ne pense pas que ce soit décisif » a lancé l’ex-consultant de Téléfoot au micro de Catalunya Radio, intimement persuadé qu’il n’est plus nécessaire pour Barcelone, le PSG ou Manchester City de s’activer pour convaincre Lionel Messi, car la décision de l’Argentin est déjà ferme et définitive. Reste maintenant à voir quel club sera l’élu du joueur formé à Barcelone, et dont le départ du Camp Nou provoquerait logiquement l’effet d’une bombe cet été.

Très bavard à la télévision espagnole, un certain Mauricio Pochettino a également abordé le sujet ce vendredi. Et l’entraîneur du PSG est sur la même longueur d’onde qu’Andoni Zubizarreta. Lui aussi estime que le dossier touche à sa fin et que la décision de Lionel Messi sera bientôt communiquée. « Je suis sûr qu’on saura bientôt ce qui se passe avec Messi ». Supporters, entraîneurs et anciens dirigeants, tout le monde attend avec impatience la décision de Lionel Messi.