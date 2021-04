Esp : Zidane fait douter le Real, Mbappé s’éloigne

Dans : Liga.

Principal atout du Real Madrid pour attirer Kylian Mbappé, Zinédine Zidane n’est pas certain de rester dans la capitale espagnole la saison prochaine. L’entraîneur français entretient des relations de plus en plus tendues avec son président Florentino Pérez, qui a commencé à sonder ses potentiels successeurs.

Le Real Madrid pourrait subir un coup dur dans le dossier Kylian Mbappé. Sans parler de la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions, qui risque de faire réfléchir encore un peu plus l’attaquant français, la Maison Blanche risque de perdre l’un de ses piliers dans les prochains mois. On parle bien de l’entraîneur Zinédine Zidane qui n’écarte jamais l’hypothèse d’un départ dans ses sorties médiatiques. Et pour cause, le coach du Real Madrid entretient des relations difficiles avec son supérieur Florentino Pérez.

Tout a commencé en début de saison, lorsque le technicien avait été remis en cause à plusieurs reprises. Ses cadres l’on en effet sauvé plus d’une fois. D’où les critiques de certains médias espagnols réputés proches du président merengue. De quoi agacer Zinédine Zidane qui ne partage désormais que des liens professionnels avec le président réélu. Ce qui explique pourquoi le Français se permet de mettre publiquement la pression pour les prolongations de Lucas Vazquez et Sergio Ramos.

Pérez prépare l’après-Zidane

En parlant du défenseur central et capitaine, ce dernier aurait d’abord averti son entraîneur de sa volonté de se faire opérer, et donc de manquer environ deux mois de compétition. Sauf que Zinédine Zidane, qui a appris que Florentino Pérez avait sondé des entraîneurs (Allegri, Löw, Nagelsmann et Conte) pour le remplacer, n’a pas jugé nécessaire de prévenir sa direction. Là encore, cet épisode raconté par El Confidencial n’a pas plu en interne, où l’on ne serait pas surpris de voir le coach sous contrat jusqu’en 2022 filer subitement, comme il l’avait fait en 2018. Peut-être le scénario idéal pour le PSG qui souhaite absolument conserver Kylian Mbappé.