Dans : Liga.

Le Real Madrid drague officiellement Kylian Mbappé en vue de cet été, et c'est l'un de ses meilleurs joueur qui s'y colle.

Toute la Catalogne s’était offusquée quand Leonardo avait confié qu’il rêvait de faire signer un aussi grand joueur que Lionel Messi, lequel arrivait en fin de contrat au mois de juin au FC Barcelone. Du côté de Madrid en revanche, on ne se prive pas de faire des grands appels du pied pour voir Kylian Mbappé, qui a encore un an de contrat avec le PSG, rejoindre la Maison Blanche. C’est Luka Modric qui s’est collé à cet exercice avant le match retour à Liverpool, autre club intéressé par les services du champion du monde tricolore, en Ligue des Champions. Pour l’international croate, il est temps pour le numéro 7 du PSG de franchir un cap et de rejoindre le club le plus à même de le faire encore progresser. Le Paris Saint-Germain n’a qu’a bien se tenir, même si le PSG sera encore dans le dernier carré de la Ligue des champions, là où Madrid doit confirmer cela ce mercredi contre Liverpool.

« Mbappé est un grand joueur, il l'a prouvé et les grands joueurs sont les bienvenus au Real Madrid. On verra sur ce qui se passera la saison prochaine. C'est un joueur top, top. L'un des meilleurs au monde. Kylian Mbappé a tout pour dominer la scène. Mais, je pense que pour franchir un vrai palier, il doit aller à un championnat dans lequel son équipe ne gagne pas si facilement », a souligné le joueur du Real Madrid, qui oublie que le PSG est pour le moment loin d’être champion de France assuré, même s’il faut reconnaitre que la lutte pour le titre est en général moins disputée les années précédentes. En tout cas, Luka Modric n’oublie pas de prêcher pour sa paroisse, lui qui négocie actuellement les termes d’une prolongation de contrat. A 35 ans, le natif de Zadar arrive en fin de contrat, mais démontre par sa forme actuelle et son comportement impeccable qu’il peut encore apporter au Real Madrid pour une année de bonus. Avec Kylian Mbappé ?