Esp : Une victoire = un iPhone offert, le président Ronaldo craque

Président du club espagnol du Real Valladolid depuis la fin de l’année 2018, Ronaldo a récemment fait parler de lui en convainquant Hatem Ben Arfa de signer dans son club.

Pour l’heure, l’ancien meneur de jeu de l’OGC Nice et du Stade Rennais n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu en Liga. Toutefois, la formation de Ronaldo est bien partie pour se maintenir, avec 7 points d’avance sur Majorque, 18e et premier relégable. Le 23 février dernier, le Real Valladolid obtenait d'ailleurs trois points capitaux dans l’optique du maintien face à l’Espanyol Barcelone en Liga (2-1).

Un succès qui a poussé Ronaldo à offrir une prime de match très particulière à ses joueurs. Et pour cause, le journal espagnol AS indique qu’en guise de prime de match, l’ancien attaquant légendaire du Brésil et du Real Madrid avait offert… un iPhone à chacun de ses joueurs. En plus de ce cadeau de luxe, les partenaires d’Hatem Ben Arfa se sont vu offrir deux billets d’avion par personne. Voilà qui devrait motiver la formation de Valladolid à gagner plus souvent, et s’assurer ainsi un maintien sans frayeur même si ce week-end, l’équipe de Ronaldo a rechuté face à la Real Sociedad (1-0). Même si l'originalité des cadeaux a de quoi surprendre.