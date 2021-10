Esp : Un nouveau nom pour l'après-Koeman, le Barça risque gros

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Afin de remplacer l’entraîneur Ronald Koeman, tout proche de la sortie, le FC Barcelone étudie de nombreuses pistes. L’une d’entre elles mène à une solution en interne, en attendant la possible arrivée d’Erik ten Hag, nouveau favori du président Joan Laporta.

Sauf revirement de situation, Ronald Koeman va diriger son dernier match au FC Barcelone à l’occasion du choc face à l’Atlético Madrid ce samedi soir. Peu importe le résultat de la rencontre, l’entraîneur néerlandais ne se fait pas d’illusions et sait que ses supérieurs cherchent actuellement son successeur parmi les noms évoqués. On a notamment cité Xavi, Roberto Martinez, Andrea Pirlo ou encore Thierry Henry pour l’après-Koeman. Mais à en croire Catalunya Radio, une nouvelle piste a désormais les faveurs de Joan Laporta.

Ten Hag l’été prochain ?

En effet, le président du Barça aurait une préférence pour les compétences d’Erik ten Hag. Le problème, et non des moindres, c’est qu’on imagine mal l’Ajax Amsterdam laisser filer son coach aussi facilement en début de saison. Il faudra probablement attendre la fin de l’exercice pour envisager cette hypothèse. Alors en attendant, les Blaugrana envisageraient d’installer un entraîneur pour assurer l’intérim jusqu’au terme de la saison. Une solution en interne serait déjà à l’étude, à savoir Albert Capellas, coordinateur de l’académie des jeunes du Barça, et ancien sélectionneur des Espoirs danois.

Autant dire que le choix serait inattendu et surtout très risqué. Dans une telle situation de crise sportive, le club catalan a peut-être davantage besoin d’expérience et de certitudes sur son banc. Sauf si le Barça accepte l’idée d’une saison de transition sans véritable objectif dans les mois à venir. Pas sûr que les supporters et certains cadres de l’effectif apprécient. En tout cas, le dossier Marcelo Gallardo également évoqué depuis quelques jours ne serait plus d’actualité, l’Argentin étant lié à River Plate jusqu’en décembre.