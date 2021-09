Barça : Thierry Henry, la grosse surprise sur le banc

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté avec le FC Barcelone, l’entraîneur Ronald Koeman est annoncé sur la sellette. La presse catalane évoque des recherches en cours pour sa succession. Et parmi la listes des cibles, le Français Thierry Henry a le profil souhaité.

Le FC Barcelone a beau démentir, Ronald Koeman n’est pas dupe. L’entraîneur néerlandais a bien compris que son avenir était menacé. Ce n’est pas un hasard si le technicien a préféré lire un simple communiqué au lieu de répondre aux questions des journalistes pour sa récente conférence de presse. A priori, le changement de coach n’est plus qu’une question de temps. Celui nécessaire pour trouver son successeur. En effet, le Barça s’est lancé dans la quête d’un nouvel entraîneur avec un profil en tête.

Xavi, Laporta préfère éviter

Selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan souhaite un coach qui connaît la maison. Autrement dit, un passage au FCB est fortement conseillé pour déposer une candidature. C’est pourquoi le nom de Xavi apparaît en premier dans les colonnes du journal. Déjà convoité à plusieurs reprises ces dernières années, l’ancien milieu du Barça ferait l’unanimité en interne. Sauf que le président Joan Laporta ne voudrait pas griller cette cartouche dans ce contexte difficile. De plus, pas sûr que l’entraîneur d’Al-Sadd soit emballé alors que les Blaugrana traversent une énorme crise.

Un profil plus expérimenté comme celui de Roberto Martinez a donc les faveurs du patron. D’autant que le sélectionneur de la Belgique aurait la possibilité de se libérer de son contrat. Rappelons tout de même que l’Espagnol vient de démentir tout contact avec le Barça. Peut-être une bonne nouvelle pour Thierry Henry, l’autre piste évoquée par nos confrères. Le Français a l’avantage d’être passé par le Barça et de représenter l’avenir en tant que jeune coach ambitieux. Nul doute que l’actuel consultant d’Amazon et adjoint de Roberto Martinez en Belgique serait intéressé.