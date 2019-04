Esp : Saison terminée pour Benzema ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

Attaquant en forme du Real Madrid, et c'est bien le seul, Karim Benzema en a peut-être fini plus rapidement que prévu avec la saison 2018-2019. En effet, KB9, auteur des huit derniers buts marqués par les Merengue s'est blessé et il est déjà forfait pour le match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, dimanche soir. En conférence de presse, Zinedine Zidane a confirmé que Karim Benzema était out, tandis que dans le même temps son club précisait que l'ancien lyonnais souffrait d'une blessure au biceps fémoral gauche, sans en dire plus sur la longueur de l'indisponibilité de l'attaquant français.

Cependant, la presse espagnole affirme de son côté que Karim Benzema pourrait bien être absent jusqu'à la fin de l'actuelle saison, sachant que la formation de Zinedine Zidane n'a plus rien à perdre ou à gagner d'ici la 38e journée, alors qu'il ne reste plus que trois rencontres à disputer. Présent jeudi soir pour le match nul du Real Madrid à Getafe, KB9 avait disputé toute la rencontre sans connaître la moindre alerte physique.