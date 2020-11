Esp : Recalé par le Real, cette pépite du Barça savoure

Dans : Liga.

Utilisé à 7 reprises en Liga depuis le début de la saison, Pedri dispose de la confiance de l’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman.

Il faut dire que le milieu offensif de 17 ans a laissé entrevoir de belles qualités depuis le début de la saison. Un joueur à fort potentiel qui aurait pu échapper à Barcelone puisque Pedri a passé une semaine d’essais au Real Madrid il y a quelques années. Mais le jeune espagnol a raconté dans une interview accordée à la Cadena SER que le club de la Casa Blanca ne l’avait pas retenu. Et que cela ne l’avait pas traumatisé, bien au contraire, Pedri étant un fervent supporter de Barcelone depuis sa plus tendre enfance.

« Deux jours avant le Clasico, Koeman m'a dit que j'allais être titulaire. Je me suis dis... merde, ça y est c'est du sérieux ! J'ai passé une semaine de tests à Madrid. C'était un peu bizarre de mettre le maillot du Real, pour moi qui portais toujours celui du Barça... Ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau. Ils m'ont emmené dans un bureau et me l'ont dit. Je les en remercie, car maintenant je suis dans l'équipe dans laquelle j'ai toujours voulu être. Je n'aime pas me mettre des barrières. Il faut y aller étape par étape. J'ai toujours dit que j'aimerais jouer une Coupe du Monde avec l'équipe nationale » a lancé Pedri, lequel sera très attendu samedi soir dans le choc face à l’Atlético de Madrid, même s’il n’est cette fois pas certain de débuter. Car depuis le Clasico face au Real Madrid, match pour lequel il était titulaire, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann ont retrouvé des couleurs. Une féroce concurrence pour l’Espagnol de 17 ans…