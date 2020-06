Esp : Quique Setien bientôt viré par Barcelone ?

Dans : Liga.

Au lendemain du nul concédé par le FC Barcelone à Vigo, l'entraîneur du Barça semble être sous la menace. Entre les joueurs et Quique Setien, le courant ne passe plus.

Dans la quête du titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone a fait une mauvaise affaire en se contant d’un nul (2-2) samedi face au Celta Vigo. Et du côté du club catalan on s’attend à voir le Real Madrid s’installer seul aux commandes de la Liga ce dimanche, Zinedine Zidane et ses joueurs se déplaçant à Barcelone pour y défier l’Espanyol, dernier du championnat. Face à cette situation, les regards se tournent vers Quique Setien, lequel ne semble plus du tout avoir l’oreille de son vestiaire. Pour preuve, après le nul à Vigo, Luis Suarez, auteur d’un doublé, n’a pas souhaité répondre concernant ce nouveau résultat décevant à l’extérieur. « Ce sont les entraîneurs qui doivent analyser cela, pas moi », a répondu, avec le regard noir, l’attaquant barcelonais.

Ce dimanche, la presse sportive espagnole estime que la situation de Quique Setien sur le banc du FC Barcelone est désormais intenable. « La relation avec l’équipe est nulle, Bartomeu commence à comprendre que le pari Setien n’est pas réussi. Le président du Barça connaît la distance qui s’est installée entre le technicien et les joueurs. Jusqu’à présent les résultats le sauvaient, mais désormais ils ne sont plus bons, et l’avenir de Setien au Barça est clairement menacé (…) Le sentiment en interne est que sans la confiance de l’équipe, Quique Setien ne pourra pas gérer la situation la saison prochaine », explique Luis Red, journaliste de Marca. Une opinion qui résume assez bien l'avis général des médias espagnols concernant celui qui a remplacé Ernesto Valverde le 13 janvier dernier.