Esp : Quatre joueurs sacrifiés cet hiver, les noms filtrent

Dans : Liga.

Désireux de se renforcer au mercato hivernal, le FC Barcelone a ciblé Memphis Depay (Lyon) et Eric Garcia (Manchester City).

La probabilité de voir l’attaquant néerlandais ou le défenseur espagnol rejoindre la Catalogne est en revanche infime. Et pour cause, les comptes du vice-champion d’Espagne en titre sont dans le rouge vif, ce qui n’incite clairement pas la direction intérimaire à faire des folies sur le marché des transferts. Avant de penser à recruter qui que ce soit, le Barça devra vendre. Plusieurs joueurs ciblés comme indésirables ont été désignés par la direction sportive, en collaboration avec Ronald Koeman. Dans son édition du jour, le journal Sport dévoile quatre joueurs invités à faire leurs valises lors du mercato hivernal. Une liste qui ferait rêver plus d’un club puisqu’elle comprend notamment un champion du monde en la personne de Samuel Umtiti…

Plombé par les blessures depuis deux ans, l’international français ne fait pas partie des plans de Ronald Koeman. Bien que sur le chemin du retour, l’ancien Lyonnais ne devrait pas avoir sa chance à court terme, raison pour laquelle l’ex-sélectionneur des Pays-Bas lui a fait savoir qu’il serait préférable qu’il aille voir ailleurs. Son départ permettrait surtout au Barça d’économiser un salaire rondelet, Samuel Umtiti ne faisant pas partie des joueurs ayant récemment prolongé en baissant ses émoluments (au contraire de Piqué ou Lenglet). Par ailleurs, Junior Firpo (24 ans, sous contrat jusqu'en 2024), Carlos Aleña (22 ans, sous contrat jusqu'en 2022) et la pépite Riqui Puig (21 ans, sous contrat jusqu’en 2021) sont également poussés vers la sortie. Reste maintenant à voir si tout ce beau monde trouvera chaussure à son pied lors du mercato hivernal, ou si le FC Barcelone sera contraint de conserver quelques indésirables et donc de dégraisser moins que prévu.