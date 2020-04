Esp : Provocateur et grossier, Messi incendié comme rarement

Dans : Liga.

Plutôt discret de nature, Lionel Messi est rarement la cible de critiques pour son comportement sur le terrain depuis le début de sa carrière.

Fidèle à son club formateur, le capitaine du FC Barcelone est globalement apprécié par les amateurs de ballon rond. Bien évidemment, les supporters du Real Madrid pourront toujours lui reprocher son talent et son amour du Barça, mais c’est tout. Tout du moins pour la majorité des gens puisqu’il existe toutefois quelques exceptions. Dans son autobiographie à paraître cette semaine, l’ancien portier du Real Madrid et de Liverpool Jerzy Dudek s’est payé gratuitement La Pulga. Grossier et provocateur, le meneur de jeu du FC Barcelone en prend pour son grade alors qu’il n’avait pourtant rien demandé.

« Il était trompeur et provocateur, tout comme Barcelone et Pep Guardiola. Ils étaient tellement prêts à vous provoquer et ils ont pu le faire à la perfection. Cela a beaucoup blessé José Mourinho et toute l'équipe. J'ai vu Messi dire des choses si grossières à Pepe et [Sergio] Ramos que vous ne pouvez l'imaginer de la part d'une personne aussi calme et apparemment bonne. Cristiano Ronaldo est arrogant, mais c'est un gars normal dans les coulisses. Il s'agit de la façon dont les gens le perçoivent, plus ou moins. Comme Raul, il est égocentrique, incroyablement compétitif et gagnant. Les deux préféreraient que leur équipe gagne 2-1 avec leurs buts que 5-0 avec les autres joueurs » a indiqué l’ancien gardien du Real Madrid, dont les propos ne manqueront évidemment pas de provoquer l’indignation chez les supporters de Barcelone, où il est tout simplement impensable d’émettre de tels critiques au sujet de Lionel Messi.