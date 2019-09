Esp : Pierre Ménès voit Hazard comme le fossoyeur de Zidane

Dans : Liga, Foot Europeen.

Déjà sous pression en Espagne avant même la défaite face au Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane est encore plus sous le feu des critiques depuis mercredi soir, l'entraîneur français étant accusé de tous les maux, tout comme son président Florentino Perez. Pour Pierre Ménès, ce retour de Zizou sur le banc du Real Madrid est évidemment rendu plus compliqué par le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, car sans sa machine à marquer des buts, Madrid fait moins peur. Et ce n'est pas Eden Hazard, convoité par Zinedine Zidane, qui réussira à faire oublier CR7, loin de là même.

Car Pierre Ménès estime que l'international belge peut envoyer le technicien français vers la sortie. « Zidane a misé très gros sur Hazard, qui est arrivé au club avec un surpoids visible à l’oeil nu, qui a été blessé, est encore en phase de reprise et est parfaitement inexistant pour le moment. Mais en même temps, dans quel rêve peut-on imaginer que le Belge puisse remplacer Ronaldo ? Ce n’est évidemment pas le même profil et j’ai même envie de dire, pas le même niveau. En tout cas, que tu t’appelles Zidane ou Guardiola, si tes résultats ne sont pas bons, tu te fais détruire par les journaux espagnols. L’étoile de Zizou, au firmament il y a un an et demi, a beaucoup pâli depuis. Il ne faut pas qu’il rêve, si les résultats continuent à être aussi médiocres, il prendra la porte comme les autres », prévient le consultant de Canal+. A moins que Zinedine Zidane décide de lui-même de tourner la page.