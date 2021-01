Esp : Personne ne veut Isco, Zidane bloqué pour Mbappé

Dans : Liga.

En manque de temps de jeu cette saison, Isco est à la recherche d'un nouveau point de chute. Seulement, les offres n'affluent pas sur le bureau de Florentino Pérez.

Malgré un excellent Karim Benzema, le Real Madrid affiche des statistiques offensives bien décevantes pour un club de son standing. Car derrière le Français, les autres attaquants sont loin d'être convaincants. Si Marco Asensio revient en forme, l'Espagnol manque de réussite, comme en témoigne son poteau et sa barre transversale en trois minutes face à Bilbao en Supercoupe d'Espagne, et peine à se montrer décisif. Lucas Vázquez, Vinícius Júnior ou Eden Hazard sont décevants tandis que Rodrygo est blessé. Pour combler ce manque, Zinédine Zidane a une priorité : Kylian Mbappé. Pour recruter l'attaquant du PSG, le club madrilène devra débourser une énorme somme, et dans le contexte économique actuel, cela passe par des ventes. Si Marcelo ou Luka Jović pourraient être concernés, l'une des plus fortes valeurs marchande de l'effectif se nomme Isco.

Très peu utilisé cette saison puisqu'il n'a débuté que 3 rencontres de Liga, l'Espagnol n'est pas contre un départ. Un temps courtisé par la Juventus, Arsenal et Manchester City, le milieu de terrain avait à ce moment là préféré rester à Madrid dans le but de s'imposer. Quelques mois plus tard, la situation a changé, et conscient que son sort n'évoluera pas, le meneur de jeu veut être transféré. Seulement voilà, d'après les informations de TuttoMercatoWeb, aucune offre n'est parvenue jusqu'au bureau de Florentino Pérez pour Isco. Si le FC Séville semblait intéressé, le salaire de l'international ibérique a finalement freiné le club andalou. Une situation qui n'arrange ni le joueur, ni son club. En effet, en quête de liquidités pour financer l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid doit à tout prix se débarrasser de ses indésirables.