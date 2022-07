Esp : Ousmane Dembélé, son nouveau salaire est choquant

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat, Ousmane Dembélé a trouvé un accord total pour prolonger au FC Barcelone et l'officialisation est même intervenue ce jeudi..

Un temps annoncé dans le viseur de Chelsea, de la Juventus Turin, du Bayern Munich ou encore du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a finalement prolongé son contrat en faveur du FC Barcelone. Ces dernières semaines, les négociations ont été âpres entre le club catalan et Moussa Sissoko, qui représente les intérêts du champion du monde. Ces derniers jours, la presse espagnole a confirmé l’existence d’un accord pour une prolongation d’Ousmane Dembélé au Barça. Mais la tendance était à une baisse de salaire pour le joueur, qui n’avait finalement pas d’autres offre ferme sur la table. Ce jeudi, Foot Mercato surprend tout le monde et dévoile qu’à la surprise générale, Ousmane Dembélé a donc prolongé de deux saisons… avec une revalorisation salariale à la clé. Autrement dit, Moussa Sissoko a réalisé un véritable coup de maître dans les négociations avec Joan Laporta.

Coup de théâtre, Dembélé revalorisé au Barça

🚨Info : BOUM 💥 💣



■ Dembélé 🇫🇷 signera AUJOURD'HUI jusqu'en juin 2024 ✍️

■ Revalorisation salariale ↗️

■ Ancien salaire : 12M€ bruts / an + bonus 💰

■ Nouveau salaire ~ 11M€ nets 💰

■ Rôle clé de Xavi 🇪🇸

■ Clause libératoire avantageuse incluse dans son contrat 💥 pic.twitter.com/FJkkfUebmK — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 14, 2022

Depuis son transfert en provenance du Borussia Dortmund en juillet 2017, Ousmane Dembélé percevait 12 millions d’euros bruts par an, sans compter les divers primes et bonus. Avec sa prolongation au FC Barcelone, l’attaquant catalan va toucher 11 millions d’euros… nets par an ! Autant dire que l’augmentation salariale est considérable pour le joueur, dont Xavi a fait une priorité depuis sa prise de fonction. L’ancien capitaine de Barcelone et de l’Espagne n’a jamais dévié dans sa communication publique au sujet d’Ousmane Dembélé, même quand il a été question d’une mise à l’écart du joueur par la direction barcelonaise au mois de janvier, quand celui-ci refusait de prolonger ou de partir. Par ailleurs, le média spécialisé indique qu’une « clause libératoire avantageuse » a été notifiée au contrat d’Ousmane Dembélé, sans que l’on sache pour l’instant les dessous de cette clause. Quoi qu’il en soit, ce nouveau contrat ne manquera pas de susciter de vives réactions en Espagne, où la prolongation de Dembélé divise les suiveurs du FC Barcelone.