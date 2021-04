Esp : Ousmane Dembélé accusé d'enfiler les kebabs, il s'explique

Dans : Liga.

Très souvent blessé, Ousmane Dembélé a retrouvé son meilleur niveau au FC Barcelone et avec l’Equipe de France depuis le début de l’année 2021.

Les dirigeants du FC Barcelone se sont souvent arrachés les cheveux devant l’hygiène de vie d’Ousmane Dembélé, accusé de mal s’alimenter, de passer ses nuits à jouer aux jeux vidéos et d'arriver trop souvent en retard aux entraînements. L’attaquant de l’Equipe de France a visiblement gommé tous ces problèmes puisqu’il affiche maintenant une attitude professionnelle et irréprochable. Dans une interview accordée à BeInSports, l’ailier formé au Stade Rennais a cependant démenti avoir changé quoi que ce soit dans ses habitudes de tous les jours. Il estime notamment qu’il s’alimente toujours de la même façon…

« Mon hygiène de vie, elle est très bonne (rires). Ce n'est pas ça qui a fait que je me suis souvent blessé par le passé. Les gens parlent sans savoir, c'est tout. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis beaucoup moins blessé. Les kebabs, j'en mange uniquement quand je retourne chez moi à Évreux » a expliqué Ousmane Dembélé, amusé de ce qui se dit sur son hygiène de vie. L’occasion pour le buteur du Barça d’évoquer par ailleurs sa relation avec Lionel Messi. « Il nous aide beaucoup. Jamais il ne nous met la pression. Au contraire. Moi, il me demande de plonger souvent dans les espaces et d'attendre le ballon qu'il va me donner. Mais ce n'est pas parce que je joue à ses côtés que je vais me prendre la tête. Quelles que soient les circonstances, je garde toujours le sourire. C'est moi. Je suis comme ça. Je suis un mec vrai ». Des propos qui confirment ce qui est visible sur le terrain depuis plusieurs semaines, à savoir la très belle relation entre Messi et Dembélé à Barcelone. La connexion entre les deux hommes avait notamment été excellente à l’occasion du match retour entre le Barça et le PSG au Parc des Princes.