Esp : Nasri peut enfin rebondir, Barcelone lui tend la main

Dans : Liga.

Au chômage depuis l’année dernière et la fin de son aventure avec Anderlecht, Samir Nasri n’a pas pris sa retraite. Le milieu offensif attend une offre intéressante pour relancer sa carrière. Un rebond sera peut-être possible en Espagne, où l’Espanyol Barcelone, promu en Liga, serait prêt à l’accueillir.

Depuis près d’un an, Samir Nasri a totalement disparu de la circulation. Le Français s’était retrouvé sans club suite à la fin de son contrat à Anderlecht. Et n’avait convaincu aucune autre équipe de le relancer. Son nom n’alimentait même pas les rumeurs sur le marché des transferts. C’est dire à quel point sa carrière semblait au point mort. Pourtant, le milieu offensif qui vient de fêter ses 34 ans n’a jamais mis un terme à sa carrière. Cet été encore, Samir Nasri attend une offre intéressante qui lui permettra enfin de rebondir.

Nasri de retour en Liga ?

Et l’ancien joueur du FC Séville a peut-être bien fait de se montrer patient. Car selon les informations du média espagnol Don Balon, une opportunité a fini par se présenter. L’Espanyol Barcelone, promu en Liga, serait intéressé par ses services. Autant dire que Samir Nasri, dans sa situation, ne peut pas se permettre de faire la fine bouche. On apprend donc sans surprise que le joueur formé à l’Olympique de Marseille aurait ouvert la porte au club catalan. L’ex-international tricolore serait même prêt à accepter un salaire relativement bas pour rejoindre son seul et unique courtisan.

Si la tendance se confirme, les deux parties n’auront donc aucun mal à trouver un accord avant le début de la saison prochaine. Peut-être l’opportunité tant attendue par Samir Nasri qui, depuis sa sanction pour dopage en 2018, n’a jamais vraiment réussi à relancer sa carrière. Son passage à West Ham n’a pas été convaincant, pas plus que sa saison à Anderlecht, dont un dirigeant avait affirmé publiquement qu’il regrettait d’avoir recruté le meneur de jeu. Espérons pour le natif de Marseille que l’Espanyol Barcelone lui permettra de terminer sur une bonne note.