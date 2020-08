Esp : Messi tabassé en Angleterre, un attaquant le lui déconseille

Dans : Liga.

Agacé par le déclin du FC Barcelone, Lionel Messi envisage une nouvelle aventure à l’étranger, et notamment en Angleterre. Une expérience déjà tentée par son compatriote argentin Gonzalo Higuain, qui lui a lancé un avertissement.

Lionel Messi pense-t-il vraiment à quitter le FC Barcelone ? L’Argentin n’a pour le moment rien annoncé dans la presse. Mais selon la presse espagnole, le capitaine blaugrana ne supporte plus la situation d’un Barça sur le déclin depuis plusieurs saisons. L’attaquant de 33 ans envisagerait donc un départ cet été ou à la fin de son contrat l’année prochaine. Reste à savoir où le sextuple Ballon d’Or pourrait rebondir. En plus de l’Inter Milan, on parle du Manchester City de Pep Guardiola en Angleterre. Mais pour son compatriote argentin Gonzalo Higuain, brièvement passé par Chelsea en 2019, un départ pour la Premier League ne serait pas une très bonne idée.

« J'ai beaucoup souffert dans le championnat anglais, a raconté l’avant-centre de la Juventus Turin à Fox Sports. Je n'ai pas réussi à m'adapter en six mois. Cela n'a rien à voir avec la Liga. Les défenseurs vous "emmerdent" avec des coups de pied qui ne sont pas sifflés comme en Espagne. Ils vous frappent de "belle" manière et ils sont costauds. Je ne sais pas comment cela pourrait impacter Leo, mais étant un joueur d'un autre niveau, je ne pense pas qu'il souffrirait. Mais c'est un championnat très compliqué. » On comprend que « Pipita » n’a pas gardé un bon souvenir de son passage outre-Manche…