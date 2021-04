Esp : Messi signe un gros contrat à Miami

Dans : Liga.

Encore et toujours en fin de contrat du côté du FC Barcelone, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir à court terme. Mais à moyen terme, c’est sans doute aux USA que la Pulga finira sa carrière.

Alors que le Barça lutte pour réaliser le doublé Coupe du Roi - Liga en fin de saison, Joan Laporta, lui, prépare déjà l’avenir de son club en coulisses. Il le faut, car le FCB aura besoin d’un renouveau en vue du prochain mercato. Pour retrouver enfin les sommets européens en Ligue des Champions, le président catalan cherchera à recruter de bons renforts, comme Memphis Depay (OL) ou Eric Garcia (Man City). Mais avant de penser aux arrivées, Laporta va d’abord tenter de prolonger le bail de Messi. Une mission qui semble en bonne voie, vu que l’international argentin et son père discutent avec la direction du Barça depuis quelques jours. Un nouveau contrat de trois ans est à l’étude. Mais à l’intérieur de celui-ci, Messi essayerait d’inclure une clause de départ dès 2022, date à laquelle il se verrait bien rejoindre la MLS. Depuis de nombreux mois, sa fin de carrière est effectivement annoncée à l’Inter Miami.

Messi achète un appart XXL à Miami

Un désir de David Beckham, le propriétaire du club. « Miami est une ville qui attire tout le monde et Messi est le genre de joueurs que nous aspirons à faire venir ici », avait déclaré l’ancien joueur de Manchester United. En décembre dernier, Messi avait aussi ouvert la porte aux Etats-Unis : « J’ai toujours dit que je voudrais profiter de l’expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Messi prépare probablement sa venue aux USA. Après avoir acheté un appartement pour 4 millions d’euros à Miami il y a deux ans, le sextuple Ballon d’Or a récupéré un autre bien immobilier aux US, selon la presse espagnole. Pour 7,3 millions d’euros, Messi a acquis un luxueux appartement de 511 mètres carrés. Un bien situé à côté du centre-ville, avec une vue sur la mer. D’après The Real Deal, cette villa dispose de quatre chambres, six piscines, un spa, un studio de yoga, une salle de spectacle, une cuisine… Un logement où Messi pourrait passer une très bonne pré-retraite après sa probable dernière pige à Barcelone.