Esp : Messi, priorité numéro 1 à Barcelone

Dans : Liga.

Pour Victor Font, la prolongation de Lionel Messi doit être la priorité absolue du club catalan.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi va probablement quitter le FC Barcelone. Manchester City et le PSG sont très intéressés par la venue de l'Argentin, le club parisien travaille d'ailleurs actuellement sur une solution pour permettre de financer le salaire XXL du meneur de jeu. Même si la tendance est à un départ en fin de saison, La Pulga aime à rappeler qu'il n'a toujours pas pris sa décision, et que celle-ci serait rendue publique au terme de la saison. En pleine campagne électorale en vue du poste de président du Barça, Victor Font a affirmé que la prolongation du capitaine devait être la priorité des prochaines semaines. Mais alors que la situation économique du club est critique, comment convaincre le sextuple ballon d'Or de poursuivre l'aventure ? Pour Font, l'aspect financier ne doit pas être prioritaire.

« ll est essentiel de conserver un Messi, c'est la priorité absolue. La priorité du joueur n'est pas l'argent, mais qu'on lui propose un projet sportif convaincant. Je suis sûr que l'on peut le faire. Leo a déclaré dans sa dernière interview qu'il serait ravi d'occuper un poste au Barça, il faut s'assurer que cette relation entre le Barça et Messi soit pour la vie. Bien sûr, il existe des formules pour lui proposer un contrat qui lui soit attractif et acceptable et durable pour le club » a expliqué le candidat dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Victor Font a d'ailleurs profité de l'interview pour écarter définitivement un retour de Neymar à Barcelone. Si les deux amis veulent à nouveau jouer sous le même maillot, cela ne pourra donc se faire qu'au Paris Saint-Germain.