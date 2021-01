Esp : Messi part, le Barça doit préparer sa statue

Dans : Liga.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi annoncera à la fin de la saison sa décision concernant son avenir.

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, Lionel Messi pourrait bien quitter Barcelone l'été prochain. En fin de contrat avec le club catalan, l'Argentin a déclaré attendre la fin de saison pour prendre une décision. Considéré comme le meilleur joueur de l'histoire par de nombreux spécialistes, La Pulga est convoité avec insistance par le Paris Saint-Germain et Manchester City, où il pourrait retrouver un certain Pep Guardiola. Alors que les élections du nouveau Président du Barça (reportées à cause du Covid-19) influenceront peut-être le choix du numéro 10, la tendance reste toujours à un départ. Au sein du club, l'inquiétude est immense quant à une éventuelle perte de leur capitaine. Emmanuel Amunike, qui a porté les couleurs Blaugranas entre 1996 et 2000 s'est exprimé à ce sujet pour Radio Marca.

« On ne sait jamais ce qui va se passer. La réalité est que vous devez remercier Messi pour tout ce qu'il a donné à Barcelone. Mais tout a son début et sa fin. Il n'est plus aussi jeune. Mais je me souviendrai de ce que Lionel Messi a fait pour le club. Si Messi part, vous devez le respecter et le remercier pour ce qu'il a fait » a déclaré le Nigérian. Bien que de plus en plus probable, un départ de Messi serait un véritable coup de tonnerre dans le football européen. Le PSG et Manchester City, les deux clubs les plus en mesure de recruter le sextuple ballon d'Or, s'apprêtent à se livrer une terrible bataille pour réaliser l'un des transferts les plus retentissants de l'histoire du football.