Esp : Messi finalement retenu, le Barça tient son sauveur

A quelques mois de la fin de son contrat, Lionel Messi se dirige vers un départ. A moins qu’un futur membre de la direction du FC Barcelone ne parvienne à le convaincre.

Retenu contre sa volonté, à cause de l’expiration d’une clause, Lionel Messi sait que rien ne pourra l’empêcher de partir l’été prochain. L’attaquant du FC Barcelone a en effet entamé la dernière année de son contrat, une situation qui l’autorisera à discuter avec d’autres formations dès cet hiver, et à partir librement à la fin de la saison.

Cette hypothèse inquiète forcément tous les amoureux du Barça, y compris les candidats à l’élection à la présidence en janvier prochain. Parmi eux, Victor Font a prévu d’intégrer Toni Nadal à son équipe. Et en cas de succès, l’ancien coach du tennisman Rafael Nadal sera chargé de convaincre l’Argentin. « Je ne sais pas si j’en suis capable mais j'essaierais c'est certain, a confié le directeur de la Rafa Nadal Academy à Sport. J'espère qu'on me donnera l'opportunité d'essayer. J’aimerais le voir gagner une autre Ligue des Champions avec nous. Gagner un autre Ballon d’Or. Qu’il nous aide à réaliser notre passionnant projet. » Reste à savoir si le capitaine du Barça en a toujours envie.

« Messi ne sera pas éternel mais… »

« Sur les matchs que j’ai vus, je l'ai senti motivé et à un bon niveau, a rassuré Toni Nadal. Je fais toujours confiance aux meilleurs et Messi est le meilleur joueur du monde depuis de nombreuses années. Il continue à l’être et je suis convaincu qu’il peut encore donner beaucoup de satisfaction au club. » Il faut pourtant rappeler que Victor Font, lui, souhaite surtout préparer l’après-Messi. « Pour le moment, on doit essayer de le garder, a tempéré son collaborateur. C'est une condition sine qua non. Mais malheureusement, il ne sera pas éternel et laissera un grand vide pour tous ceux qui ont profité de lui pendant tant d'années. » L’objectif est donc de retarder ce moment le plus tard possible.