Barça : Messi menace de partir, Setién ne se sent pas concerné

Dans : Liga.

Interrogé en conférence de presse sur l’avenir de Lionel Messi, qui refuserait de prolonger son contrat, Quique Setién a refusé de se mouiller sur ce sujet sensible à Barcelone.

Quique Setién devait bien s’y attendre. Sans surprise, l’un des principaux thèmes abordés lors de sa conférence de presse concernait l’avenir de Lionel Messi. Et plus précisément l’information publiée par la Cadena SER. Selon le média espagnol, le capitaine du FC Barcelone refuserait de prolonger son contrat qui expire l’année prochaine. Une manière de mettre la pression sur ses dirigeants afin de redresser le club catalan. Autant dire que la rumeur secoue l’actuel deuxième de Liga. A tel point que l’entraîneur Quique Setién a préféré esquiver les questions des journalistes.

« Je ne vais pas spéculer sur l'avenir de Messi, parce que je ne l'ai rien entendu dire sur ce sujet, a répondu l’ancien coach du Betis Séville. Ce sont des informations sans la moindre preuve. Donc je n'ai rien à dire là-dessus. Je ne veux pas spéculer sur son avenir, ce n'est pas mon rôle. Moi, je sens qu'il est bien. Le reste, ce ne sont que des rumeurs et je ne m'en occupe pas. Après tout, c'est votre métier. Moi, je vois qu'il s'entraîne bien et on discute de ce dont on doit parler, c'est tout. » Déjà sur la sellette, Setién sait probablement qu’il ne sera plus là d’ici la fin du contrat de l’Argentin…