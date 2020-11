Esp : Messi craque, sa tête n'est plus à Barcelone !

Dans : Liga.

Titulaire face à l’Atlético de Madrid avec Barcelone samedi soir, Lionel Messi a été fantomatique au Wanda Metropolitano.

Comme à son habitude, le prodige argentin a passé la majeure partie de son temps à marcher. Et l’unique fois où il s’est retrouvé en position de marquer, Lionel Messi a tergiversé et a totalement gâché une énorme occasion face à Jan Oblak. De toute évidence, le capitaine blaugrana ne semble plus concerné à 100 % sur le projet du FC Barcelone, lui qui souhaitait quitter la Catalogne à tour prix cet été. Présent physiquement, le Ballon d’Or est bien loin du Camp Nou dans sa tête. Ce que Fred Hermel a confirmé sur l’antenne de RMC.

« Il y a un truc qui ne trompe pas. A un moment donné, il a eu une occasion, et il a douté. Oblak a pu s’imposer. Messi a hésité entre frapper et donner. C’est fini entre le Barça et Messi. Quand un joueur veut partir et est finalement obligé de rester pour des raisons contractuelles, dans sa tête, il est parti. Vous avez vu le cinéma qu’il a fait en arrivant à l’aéroport? Il y avait un agent du fisc dans l’avion, il a explosé à cause de ça » a indiqué Fred Hermel dans l’After Foot. De toute évidence, l’histoire d’amour entre Lionel Messi et le FC Barcelone est en train de mal finir. Reste maintenant à voir si l’Argentin adoptera une attitude différente en Ligue des Champions. Mardi soir, les hommes de Ronald Koeman seront sur la pelouse du Dynamo Kiev. Et assurément, c’est un autre Lionel Messi que les Socios du FC Barcelone, qui s’apprêtent à élire leur nouveau président, souhaiteront voir. En attendant, il ne fait plus aucun doute que Léo Messi quittera le Barça à l’issue de la saison, lui qui sera en fin de contrat en juin prochain.