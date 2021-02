Esp : Messi avec Griezmann et Dembélé, un scandale

Dans : Liga.

À cause de la lourde défaite du FC Barcelone face au Paris Sant-Germain en Ligue des Champions cette semaine, l’avenir de Lionel Messi s’est complètement assombri en Catalogne.

En fin de contrat en juin prochain, le sextuple Ballon d’Or ne devrait pas prolonger son bail dans son club de toujours. Tout simplement parce que le Barça n’est plus un club à la hauteur de son talent. Désormais, Messi veut se tourner vers un nouveau challenge, que ce soit à Manchester City chez Pep Guardiola, ou au PSG. En tout cas, les médias espagnols ont acté la fuite de Messi vers l’étranger en vue de la saison prochaine. Et pour Albert Montagut, l'international argentin mérite le meilleur pour la fin de sa carrière, c’est-à-dire au PSG aux côtés de son ami Neymar, mais aussi avec Mbappé.

« Je ne comprends toujours pas comment le PSG ne s’est pas vraiment retiré l’épine du 6-1 ce mardi. Je ne sais pas ce qui se serait passé si Neymar et Di María avaient joué… n’y pensons pas une minute. Ils n’ont pas joué et puis c’est tout, mais… joueront-ils à Paris ? Restons sur le match de mardi. Rien qu’en regardant les physiques des joueurs de l’équipe parisienne, on comprend que sans Iniesta et Xavi, il n’y a plus grand-chose à faire. Pas de cervelle et pas de muscle… Le Barça meurt au moment où le PSG de Nasser Al-Khelaïfi devient l’un des grands clubs mondiaux à part entière. Non seulement le PSG a atteint la finale de la Champions-Covid pour perdre par l’écart minimum; mardi au Camp Nou, il a obtenu son doctorat. On ne pourra plus jamais parler en mal ou avec condescendance du football français. Le manque de punch des Catalans et leur défense incohérente ont donné des ailes aux Français, qui ont agressé Ter Stegen, un autre joueur exceptionnel qui ne mérite pas tout cela. Lors des deux derniers matchs de Ligue des champions au Camp Nou, nous avons vu un doublé de Cristiano Ronaldo avec la Juventus, et maintenant un triplé du merveilleux joueur français. Pffff. L’histoire nous apprend que le départ de Neymar, sans doute le deuxième meilleur joueur du monde, a été le début de la chute et de l’agonie du Barça. Le Brésilien était heureux et a laissé Messi seul et triste. Le match de mardi donnera à l’Argentin de nombreux indices pour réfléchir à son avenir. Je ne sais pas ce que fera Messi… mais s’il doit partir, laissez-le jouer avec Mbappé et Neymar. Qu’il en profite à nouveau, il n’a rien à faire avec Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann », a lancé, sur Mundo Deportivo, le journaliste, qui constate que le PSG a dépassé le Barça dans la hiérarchie du football européen.