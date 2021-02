PSG : Priorité Mbappé, Messi n'est plus qu'un plan B !

Dans : PSG.

Depuis sa prestation XXL sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions, Kylian Mbappé est sur toutes les bouches du côté du Paris Saint-Germain.

Comme en 2018 face à l’Argentine en Coupe du Monde avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a ébloui le monde du football mardi en inscrivant un triplé au Camp Nou lors de la victoire du club de la capitale (4-1). En répondant présent dans un grand rendez-vous avec le PSG, l'international français a prouvé à tout le monde qu’il est le grand joueur qu’il faut avoir dans les années à venir. Et ça, Leonardo l’a bien compris. C’est donc pour cette raison que le directeur sportif du PSG est passé à l’action dans le dossier Mbappé. Alors que la prolongation de Neymar est en bonne voie, celle du champion du monde est au point mort depuis plusieurs mois maintenant. Récemment, l'ancien monégasque a pris la parole à deux reprises, pour dire qu'il réfléchissait toujours au meilleur choix possible, et que tout ne se décidait de toute façon pas sur un seul match.

Désireux de prendre son temps pour voir si le projet parisien est toujours à la hauteur de ses espérances, le joueur de 22 ans va devoir rapidement prendre une décision. Déjà parce que le PSG vient de lui faire une offre de prolongation de quatre ans. Mais aussi parce que Paris a besoin de savoir si Mbappé veut rester ou pas avant de se jeter ou non sur le dossier Messi. Comme RMC le précise, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne s'attaqueront pas au sextuple Ballon d’Or si Mbappé décide de prolonger. Autant dire que les supporters parisiens peuvent d’ores et déjà oublier l’attaque Mbappé - Messi - Neymar… Quoi qu’il en soit, le PSG va faire son maximum pour garder sa star française, avec l’appui de Mauricio Pochettino.