Esp : Menace sur le Barça, le PSG a tout dynamité

Dans : Liga.

Selon Fred Hermel, correspondant pour RMC en Espagne, les joueurs du FC Barcelone sont très marqués par la claque subie face au Paris Saint-Germain.

En grande difficulté économique, le FC Barcelone ne peut pas vraiment compter sur ses résultats sportifs pour sauver sa saison. Distancés en Liga, les Blaugranas sont condamnés à l'exploit en Coupe d'Espagne et en Ligue des Champions après deux claques reçues lors des matchs allers, face à Séville (2-0) et au PSG (4-1). Si le club catalan a habitué ses supporters à des spectaculaires Remontadas, le niveau affiché cette saison laisse peu de place à l'espoir. Privés d'Ansu Fati ou encore Philippe Coutinho, les Barcelonais ne peuvent plus réellement compter sur un Lionel Messi sûrement déjà loin de l'Espagne dans son esprit. Au micro de RMC, Fred Hermel s'est montré inquiet quand à la fin de saison du Barça où le groupe semble avoir fait son temps.

« Ronald Koeman est inquiet et a réuni son groupe. Le Barça est quasiment éliminé de la Ligue des champions. En Coupe du Roi, ils ont pris 2-0 contre Séville donc c’est mal barré. En championnat, ce n’est pas très bien engagé. Comment tu fais pour motiver tes joueurs ? Des joueurs qui ne sont pas habitués à se maintenir. Ils sont habitués à gagner des titres. Il faut éviter la dégringolade. Ce qui serait terrible, c’est que le club ne termine pas en Ligue des champions. L’objectif de Koeman, c’est de tenir son groupe pour qu’il n’y ait pas d’effondrement » a déclaré le correspondant de RMC en Espagne. Ce dimanche après-midi, les Blaugranas n'auront pas le droit à l'erreur face à Cadix, le promu qui les avait surpris au match aller en s'imposant 2-1. Tout cela en attendant le match retour de Ligue des champions face au PSG début mars au Parc des Prince, avec une mission qui semble impossible.