Esp : Marquinhos après Ramos, l'idée folle du Real Madrid

Comme souvent dans les grandes affiches, Marquinhos a réalisé un match de patron à l’occasion du choc entre le PSG et Barcelone en Ligue des Champions.

De toute évidence, l’international brésilien est à ce jour l’un des meilleurs défenseurs de la planète. Et visiblement, les géants d’Europe en ont bien conscience puisque selon les informations obtenues par Diario GOL, l’ex-défenseur de l’AS Roma ne laisse pas insensible le Real Madrid dans l’optique du prochain mercato. Et pour preuve, des membres de la cellule de recrutement du club merengue étaient présents dans les travées du Camp Nou afin d’assister au match entre le PSG et Barcelone mardi soir dans le but d’observer Kylian Mbappé bien sûr, mais également le solide et rugueux défenseur de 26 ans.

Le média espagnol croit savoir que Florentino Pérez et Zinedine Zidane voient en Marquinhos le joueur parfait pour remplacer Sergio Ramos, en fin de contrat en juin 2021 et qui n’a toujours pas prolongé son bail en faveur du Real Madrid. De plus, le club de la Casa Blanca a conscience qu’un départ de Raphaël Varane est également possible, pour la simple et bonne raison que l’ancien Lensois est en fin de contrat dans un an et demi. En ce sens, le Real Madrid se doit d’être actif au mercato, prêt à dégainer des offres pour plusieurs défenseurs centraux dans l’optique de la saison prochaine. Marquinhos est une piste du champion d’Espagne, bien qu’il n’y ait quasiment aucune chance que le Paris Saint-Germain le laisse partir, un an après Thiago Silva. Et même si le PSG avait moyen de récupérer Varane ou Ramos en contrepartie, il n’est pas dit que Leonardo accepterait de perdre son capitaine…