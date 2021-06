Esp : Madrid et les autres, Bale va les envoyer balader

Dans : Liga.

Malgré l’appel du pied de Carlo Ancelotti, successeur de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid, Gareth Bale ne compte pas revenir suite à son prêt à Tottenham. En réalité, l’attaquant gallois envisage même de recaler tout le monde et de raccrocher les crampons.

« Je sais ce que je vais faire mais ça provoquera juste le chaos si je dis quelque chose. » Interrogé au micro de Sky Sports le mois dernier, Gareth Bale avait prévenu, mieux vaut éviter de tout dire sur son avenir sous peine de lâcher une petite bombe. Sur le coup, personne n’a vraiment compris sa déclaration. Mais quelques jours plus tard, tout semble beaucoup plus clair. En effet, le quotidien espagnol Marca confirme la rumeur récemment entendue : l’attaquant lié au Real Madrid envisage bel et bien de prendre sa retraite après l’Euro.

Bale retraité à 31 ans ?

Si ne rien ne l’incite à changer d’avis d’ici la fin de la compétition, le Gallois pense à solliciter la rupture de son contrat à la Maison Blanche. Une décision plutôt étonnante, et pas seulement parce que Gareth Bale n’a que 31 ans. Certes, le Merengue avait montré des signes évidents de lassitude pendant ses précédentes années au Real Madrid. C’est d’ailleurs son manque d’implication qui avait incité l’ancien coach Zinédine Zidane à demander son départ et à l’écarter. Mais cette saison, le joueur prêté à Tottenham a parfois livré des prestations convaincantes, donnant l’impression de relancer sa carrière.

On commençait même à imaginer un nouveau chapitre dans la capitale espagnole où le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti lui a ouvert la porte de son vestiaire. Un appel du pied qui n’a donc pas convaincu Gareth Bale. « Je sais que Carlo Ancelotti est un grand entraîneur. Je me suis très bien entendu avec lui, on a passé de grands moments ensemble par le passé. Mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai parlé avec personne, je ne pense pas à mon avenir. Dès que l'Euro sera terminé, je suis sûr que j'aurai une discussion avec lui et ensuite je prendrai une décision », a réagi le futur jeune retraité.