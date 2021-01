Esp : Les socios ont parlé, Messi au Barça c'est fini

Dans : Liga.

Toujours dans le flou concernant son avenir, Lionel Messi fait de moins en moins l'unanimité auprès des supporters catalans.

En fin de contrat en fin de saison, Lionel Messi ne sait toujours pas s'il prolongera ou non son aventure au FC Barcelone. Depuis le 1er janvier, il est même autorisé à négocier avec d'autres clubs sans l'autorisation de ses dirigeants. Même si la plupart des candidats aux prochaines élections à la présidence du club font de la prolongation de Messi le point d'orgue de leur campagne, la tendance est aujourd'hui plus à un départ. Une chose est sûre, l'Argentin a l'embarras du choix. Entre le Barça, le PSG, Manchester City ou bien la MLS, les propositions ne manquent pas pour La Pulga. Malgré son statut de légende à Barcelone, le numéro 10 ne semble plus faire l'unanimité, comme le prouve le dernier sondage réalisé par Mundo Deportivo.

« Pensez-vous que le club doit faire un effort pour retenir Messi ? », telle était la question posée par le média espagnol. Et là, grande surprise, mais 46,8% des sondés ont répondu « Non », soit près de la moitié des supporters ne voulant plus de Léo Messi. Pour 33% des fans, le joueur veut partir, et il ne faut donc pas le retenir. 13% pensent même qu'un départ est nécessaire pour démarrer un nouveau cycle. Des chiffres étonnants quand on connaît la popularité sans commune mesure du capitaine blaugrana. Probablement impacté par la crise lié au COVID-19, 37% des supporters barcelonais veulent voir l'Argentin baisser son salaire. Malgré tout, il reste encore quelques fans inconditionnels, qui veulent absolument voir leur idole rester à Barcelone (14%). Bien qu'il ne s'agisse que d'un sondage, il démontre que le divorce entre Messi et le Barça est bien réel.