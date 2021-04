Esp : Les Bleus après Madrid, Zidane a un plan

Dans : Liga.

D'après TodoFichajes, Zinédine Zidane aurait un plan bien précis pour son avenir : quitter le Real Madrid puis entraîner les Bleus.

Au Real Madrid encore plus qu'ailleurs, l'avenir d'un entraîneur n'est jamais assuré. Ce n'est pas Zinédine Zidane qui dira le contraire. Malgré un statut de légende du club, à la fois en tant que joueur mais aussi en tant qu'entraîneur avec trois Ligue des Champions remportées consécutivement, le Français est sans cesse remis en question. Si le géant espagnol est revenu dans la course au titre en Liga et est toujours en lice en Ligue des Champions, la situation n'a pas toujours été aussi évidente. À plusieurs reprises cette saison, Zidane a été bougé, jusqu'à évoquer un éventuel licenciement. Mais paradoxalement, c'est peut-être au moment où le technicien est le moins contesté que son avenir est le plus incertain.

En effet, d'après les informations du site espagnol TodoFichajes, Zinédine Zidane ne compterait pas continuer au Real Madrid. Bien que « Zizou » reste toujours flou au moment d'évoquer son avenir, le média ibérique révèle que l'entraîneur estime que la collaboration entre lui et son effectif arrive en fin de cycle. C'était déjà la raison pour laquelle il avait quitté le club en 2018, avant finalement de revenir un an plus tard.

Zidane pour succéder à Deschamps ?

Pour l'après-Zidane, Florentino Pérez a toujours rêvé de Mauricio Pochettino, aujourd'hui au PSG. Les noms de Julian Nagelsmann, Joachim Löw, Paulo Fonseca et Raúl sont les plus cités par la presse espagnole pour succéder au Français. Todofichajes révèle également que le plan de Zinédine Zidane est clair : il souhaite à l'avenir prendre la relève de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Il y retrouverait Raphaël Varane, Ferland Mendy mais aussi Paul Pogba, un joueur qu'il a toujours essayé d'attirer du côté de Madrid. Une chose est sûre, si Zizou venait à devenir sélectionneur, l'avenir en Bleu de Karim Benzema serait bouleversé.