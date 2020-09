Esp : Lemar fait vivre un cauchemar à l’Atlético au mercato

Dans : Liga.

Décevant depuis sa signature en 2018, Thomas Lemar n’est pas retenu par l’Atlético Madrid. Mais entre les demandes des dirigeants et celles du milieu français, la vente s’annonce très compliquée.

Pardonné pour sa première saison, celle de l’adaptation à une nouvelle équipe et à un championnat différent, Thomas Lemar n’a plus aucune excuse pour son dernier exercice. C’est simple, le milieu offensif de l’Atlético Madrid n’a inscrit aucun but ni délivré la moindre passe décisive ! De quoi perdre la confiance du staff de Diego Simeone qui ne croit plus en lui. Alors que la direction, elle, aimerait encore lui donner une chance de briller. Ou plutôt de faire remonter sa cote. En effet, l’ancien Monégasque avait été recruté pour 72 millions d’euros, soit le plus gros transfert de l’histoire des Colchoneros qui refusent de brader le Français.

Voilà qui complique un éventuel départ sachant que les prétendants, peu nombreux, proposent des montants largement inférieurs. Et pour ne rien arranger, le quotidien As ajoute que les conditions imposées par Lemar compliquent la situation. Car de son côté, l’international tricolore, en cas de départ, acceptera uniquement d’atterrir en Angleterre, d’où le rejet de l’offre du FC Porto. Sa seule piste actuelle mène à Wolverhampton, ce qui limite les possibilités de l’Atlético pour négocier. Le club madrilène pourrait donc perdre beaucoup d’argent sur ce dossier, et se contenter d’économiser l’un des plus gros salaires de l’effectif.