Mercato : Le FC Porto veut sauver le soldat Lemar

Décevant avec l’Atlético de Madrid, Thomas Lemar a été approché par le FC Porto dans l’optique d’un éventuel transfert. Le Français n’a pas donné suite.

Le rendement de Thomas Lemar (24 ans) à l’Atlético de Madrid fait toujours autant parler. L’international français (22 sélections, 4 buts) n’est plus que l’ombre de lui-même. Ses statistiques interpellent. L’ailier gauche n’a pas marqué un seul but la saison passée avec les Colchoneros, bien qu’il ait disputé 29 matches toutes compétitions confondues. Transféré il y a deux ans pour 70 ME en provenance de l’AS Monaco, le numéro 11 madrilène a même troqué sa place de titulaire contre une autre de remplaçant, en attestent ses douze titularisations la saison passée. La solution pour Lemar (sous contrat jusqu’en 2023) pourrait alors être toute simple, partir pour regagner de la confiance et obtenir à nouveau une place de titulaire.

Et un nouveau challenge pourrait s’offrir à lui de l’autre côté de la frontière hispano-portugaise. Foot Mercato rapporte que le FC Porto s’est renseigné sur le cas du Français. Le champion du Portugal en titre a même contacté l’ancien Monégasque mais ce dernier a décliné les avances des Dragons. Thomas Lemar privilégie un départ en Premier League et en avait l’occasion l’hiver dernier mais rien n’avait abouti. Il reste un mois au Madrilène pour trouver une porte de sortie. Dans le cas contraire, il pourrait vivre un troisième exercice de suite dans la capitale espagnole. Cela, sans avoir un rôle majeur dans l’esprit de son entraîneur, Diego Simeone.