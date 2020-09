Esp : Le Real prévient Barcelone dans le dossier Messi

Dans : Liga.

Malgré ses envies d’ailleurs, Lionel Messi ne suscite pas encore une crainte totale chez certains dirigeants du FC Barcelone.

Au sein de la direction catalane, certaines têtes pensantes rappellent notamment que le n°10 de Barcelone a fait ses adieux deux fois à la sélection argentine… avant finalement de revenir sur sa décision. En sera-t-il de même avec le Barça ? C’est ce que beaucoup de dirigeants et certains observateurs pensent sincèrement aux abords du Camp Nou. La situation n’a pourtant rien à voir selon Jorge Valdano, champion du monde 1986 avec l’Argentine et ancien entraîneur, ambassadeur puis directeur sportif du Real Madrid. Dans une interview accordée à Onda Cero, il a notamment mis en garde le Barça devant le risque, réel selon lui, de perdre Lionel Messi cet été.

« Le Barça doit se faire le plus rapidement possible à l'idée de perdre Messi afin d'entamer au plus vite la reconstruction de son effectif » a-t-il lâché sans langue de bois, et jetant un énorme froid sur l’optimisme régnant chez certains dirigeants barcelonais, avant de poursuivre. « Ils partent du principe qu'il avait fait ses adieux à la sélection d'Argentin avant de revenir sur sa décision. Mais ce sont deux situations totalement différentes car il n'y a pas de contrat entre un joueur et une sélection. Soit Messi va dans un autre club, soit il reste au Barça, mais dans sa tête, il est déjà parti ». Reste maintenant à voir comment le dossier Lionel Messi évoluera, alors que Barcelone estime que sa clause libératoire à 700 ME est toujours valable. L’Argentin, de son côté, estime qu’elle a expiré et qu’il est libre de quitter Barcelone sans un sous en échange. Une situation que surveillent attentivement Manchester City et le Paris Saint-Germain…