PSG : Le Qatar obnubilé par Messi, le mercato à l’arrêt !

Initialement lancé à la recherche d’un latéral droit, d’un milieu défensif et d’un attaquant, le Paris Saint-Germain a mis de nombreux dossiers en stand-by.

Et pour cause, l’épineux feuilleton Lionel Messi a totalement rebattu les cartes du mercato parisien. Car cela ne fait aucun doute, le PSG tente bel et bien le coup afin de recruter le Ballon d’Or argentin, selon les informations obtenues par Foot Mercato. Le média indique notamment que pour le Qatar, Lionel Messi représente bien plus qu’un enjeu sportif puisque le concurrent direct du PSG n’est autre que Manchester City. Le club anglais a, selon les informations du média, une réelle longueur d’avance. En effet, le père de Lionel Messi possède d’ores et déjà un accord financier avec Manchester City au sujet d’un futur contrat.

Toutefois, le Paris Saint-Germain bouge toujours dans ce dossier, et plusieurs membres de l’effectif parisien discutent régulièrement avec La Pulga afin de le convaincre de signer au PSG. C’est notamment le cas de Neymar, qui joue au maximum de son influence afin de séduire l’Argentin. Coéquipier de Messi en sélection, Angel Di Maria a également un rôle prépondérant dans ce dossier. L’ancien attaquant de Manchester United se charge notamment de dégoûter Lionel Messi de la ville de Manchester, en indiquant qu’il avait vécu un véritable enfer en Angleterre avec sa famille. Reste maintenant à voir si tous les arguments sont susceptibles de convaincre Lionel Messi, dont l’intention de quitter le FC Barcelone est toujours intacte. Par ailleurs, le média dévoile que le mercato du Paris Saint-Germain est totalement à l’arrêt depuis quelques jours. Car il est clair qu’en cas de venue de Lionel Messi au Parc des Princes durant le mois de septembre, aucune autre recrue ne suivrait et le PSG ferait donc la saison avec Kehrer à droite et les joueurs déjà présents au milieu de terrain. Le jeu en vaut-il la chandelle ? C’est précisément la question que Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar doivent actuellement se poser…