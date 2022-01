Esp : Le Real Madrid attend les offres pour Hazard

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Enfin épargné par les blessures, Eden Hazard est cependant un remplaçant aux yeux de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Rien n’est simple pour Eden Hazard au Real Madrid. Longtemps plombé par les blessures, l’international belge est enfin épargné par son physique capricieux depuis quelques semaines. Cela étant, Eden Hazard n’est pas un titulaire aux yeux de Carlo Ancelotti, qui peut désormais compter sur un Vinicius Junior de feu sur le côté gauche et qui alterne entre Marco Asensio et Rodrygo sur le flanc droit. La situation est donc compliquée pour Eden Hazard, en manque de temps et qui ne cracherait pas sur un départ lors du mercato hivernal afin de retrouver du rythme à un an de la Coupe du monde au Qatar. A en croire les informations du journal AS, le Real Madrid ne s’opposera pas au départ d’Eden Hazard et de son salaire imposant.

Zéro offre pour Eden Hazard au mercato ?

🚨 Eden #Hazard veut quitter le #RealMadrid.

Sa situation sportive trouve aussi écho à sa situation médicale : Alors que le staff médical préconisait une nouvelle opération, le président Florentino Pérèz a insisté pour l’éviter… Souhaitant le faire jouer pour le vendre. #mercato pic.twitter.com/iXYMixJC2u — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 16, 2022

Mais selon le média madrilène, le Real n’a pour l’instant reçu aucune offre pour Eden Hazard depuis le début du mercato. En effet, certains clubs de Premier League se sont manifestés à l’instar de Newcastle ou encore d’Everton, mais aucun n’a formalisé son intérêt par une offre concrète. Autant dire que pour Eden Hazard, le constat d’échec est terrible alors que son physique lui laisse enfin la paix. Reste maintenant à voir si la situation évoluera d’ici la fin du mois de janvier, alors que le Real Madrid ne se montrera pas gourmand en ce qui concerne l’indemnité de transfert d’Eden Hazard. La lueur d’espoir du Belge pourrait venir d’Everton, où le nom de Roberto Martinez circule pour remplacer Rafael Benitez. Si l’actuel sélectionneur de la Belgique faisait son retour chez les Toffees, alors la piste Eden Hazard prendrait logiquement de l’ampleur. Une belle opportunité en perspective pour Hazard de revenir dans un championnat où il a brillé de mille feux lorsqu’il portait les couleurs d’un autre club évoluant en bleu, à savoir Chelsea.