Esp : Le Real fait passer Cavani avant Mbappé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Seulement remplaçant depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo cet été, Edinson Cavani pourrait quitter Manchester United en janvier prochain. Une occasion à saisir pour le Real Madrid qui, malgré le gros coup Kylian Mbappé en préparation, envisage d’abord de recruter l’attaquant uruguayen.

Manchester United ne sera peut-être pas la dernière aventure d’Edinson Cavani en Europe. Déjà hésitant lors du récent mercato estival, l’attaquant de 34 ans pourrait de nouveau réfléchir à son avenir en janvier prochain. Surtout si le Real Madrid vient frapper à sa porte. En effet, le média El Nacional affirme que la Maison Blanche pense à recruter l’Uruguayen cet hiver.

Sa présence dans l’effectif de l’entraîneur Carlo Ancelotti servirait à doubler le poste d’avant-centre et à faire souffler Karim Benzema lorsque nécessaire. Car à l’heure actuelle, Luka Jovic et Mariano Diaz, comme sous les ordres de Zinédine Zidane, n’ont pas les faveurs du coach italien. Reste à savoir si Edinson Cavani serait intéressé par ce rôle de doublure dans la capitale espagnole. Le banc des remplaçants, c’est déjà le poste que le Matador occupe le plus à Manchester United cette saison. Et pour cause, la pointe de l’attaque est réservée à l’intouchable Cristiano Ronaldo qui a rapidement confirmé son statut pour ses débuts.

Quel banc pour Cavani ?

Rappelons aussi que l’Anglais Marcus Rashford, en convalescence après une opération à l’épaule, va bientôt revenir dans le groupe et prétendra à une place de titulaire sur un côté ou dans l’axe, lorsque CR7 devra souffler. Autant dire qu’à Manchester United ou au Real Madrid, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain semble condamné à jouer les seconds rôles. La concurrence paraît peut-être moins féroce du côté des Merengue, sachant que le Français Karim Benzema ne peut pas jouer tous les matchs en plus des rassemblements des Bleus. Mais à partir de la saison prochaine, un certain Kylian Mbappé pourrait débarquer au Real…