Esp : Le père de Messi dément négocier avec le PSG

Réagissant à une information d'ESPN Argentine, le père de Lionel Messi a tenu à rapidement répondre concernant un possible contact avec le Paris Saint-Germain.

ESPN a mis le feu mercredi soir en Argentine, en Espagne et en France en annonçant que Jorge Messi, père et agent de Lionel Messi, avait noué des contacts avec le PSG afin d’envisager un possible transfert de la star argentine du Barça à Paris l’été prochain, lorsque le sextuple Ballon d’Or sera libre de tout contrat. Un tel intérêt du Paris Saint-Germain pour l’Argentin n’est pas nouveau, cela avait même été évoqué fin août lorsque Lionel Messi avait piqué une crise afin de quitter immédiatement le FC Barcelone, sans toutefois y parvenir. Preuve que le sujet est sensible, après une première sortie d’Alfredo Martinez, un journaliste proche du clan Messi, qui a nié une rencontre entre le PSG et Jorge Messi, c’est le père du joueur du Barça en personne qui a clairement démenti ce contact avec Paris.

« Arrêter d'inventer !!! Fake news », a commenté, via son compte Instagram, Jorge Messi, qui ne veut pas que ses intentions éventuelles commencent à fuiter dans les médias. Tout comme l’annonce de la volonté de Lionel Messi de partir de Barcelone avait été bien cachée, l’agent de la légende barcelonaise veut que son futur club reste secret jusqu’au dernier moment. Compte tenu des sommes d’argent en jeu, on peut comprendre cette volonté de ne rien laisser passer au niveau des rumeurs et même si le PSG veut s'offrir Lionel Messi il faudra avancer discrètement.