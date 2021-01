Esp : Le déclin du Real Madrid, Cristiano Ronaldo l’avait prédit

Dans : Liga.

Parti en mauvais termes avec le président Florentino Pérez, qui refusait de lui accorder le salaire réclamé, Cristiano Ronaldo avait lancé un avertissement à son ancien supérieur. Et la trajectoire du Real Madrid donne raison à l’attaquant de la Juventus Turin.

Déjà deux objectifs en moins pour le Real Madrid cette saison. Humiliés par le CD Alcoyano (D3) (2-1 a.p.) mercredi, les Merengue peuvent tirer un trait sur la Coupe du Roi, compétition qu’ils n’ont plus remportée depuis 2014. Et n’ont pas pu conserver leur titre en Supercoupe d’Espagne. A ce rythme, le club madrilène pourrait bien terminer l’exercice sans trophée. D’où l’inquiétude de la direction qui s’interroge sur l’avenir de l’entraîneur Zinédine Zidane. Autant dire que ça va mal chez l’actuel deuxième de Liga, distancé par l’Atlético Madrid en tête du championnat. Un scénario plutôt inattendu, sauf peut-être pour Cristiano Ronaldo.

En effet, le site de Diario Gol croit savoir que l’ancien joueur du Real Madrid avait prévenu Florentino Pérez avant son départ. Le Portugais, à qui le président avait refusé une revalorisation salariale, soit la raison de son départ à la Juventus Turin, aurait alerté le dirigeant sur le danger de sa politique basée sur de jeunes talents très prometteurs au détriment de stars plus chères. A cette époque, CR7 était persuadé que la Maison Blanche ne parviendrait pas à compenser son transfert de cette manière. Et deux ans et demi plus tard, force est de constater que le Bianconero avait raison. En savourant son sacre récent en Supercoupe d’Italie, Cristiano Ronaldo doit sûrement repenser à son avertissement ignoré…