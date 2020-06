Esp : Le Barça vers un nouveau scandale, Messi va encore se fâcher

Dans : Liga.

Malgré la première baisse de salaire actée, le FC Barcelone envisage de solliciter ses joueurs pour la deuxième fois. Et visiblement, les membres du vestiaire sont réticents.

C’est à souligner, les joueurs du FC Barcelone se sont montrés solidaires. Pour aider le club catalan et limiter les pertes liées à la crise sanitaire, les hommes de Quique Setién ont accepté une baisse générale de leurs salaires. Soit une économie d’environ 43 M€ en trois mois pour l’actuel leader de Liga. Le montant est énorme et pourtant, le Barça en demande plus. En effet, la radio RAC1 nous apprend que le champion d’Espagne, apparemment toujours en difficulté sur le plan économique, va solliciter ses hommes une deuxième fois. Il s’agirait d’un effort moins important puisque le club voudrait économiser moins de 10 M€. Il n’empêche que les joueurs ne seraient pas emballés, et ce même si la direction envisage aussi un simple report des salaires.

A noter que le Barça n’aurait communiqué aucun chiffre à ses acteurs, les décideurs préférant d’abord connaître la masse salariale de l’effectif la saison prochaine, et le montant des recettes de la Ligue des Champions dont l’édition en cours se terminera probablement en août. En tout cas, le sujet est sensible du côté de Barcelone. On se souvient que pendant les négociations en avril, des rumeurs selon lesquelles les joueurs refusaient de baisser leurs salaires avaient agacé le capitaine Lionel Messi, sorti du silence pour pousser un coup de gueule. Autant dire que ce nouvel épisode ne plaira pas à l’Argentin.