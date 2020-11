Esp : Le Barça n'en veut plus, Braithwaite ne lâche pas l'affaire !

Dans : Liga.

Recruté à la surprise générale par le FC Barcelone en février dernier, Martin Braithwaite n'est plus désiré par son club.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'arrivée de Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone n'a pas servi les intérêts de Martin Braithwaite. Très peu utilisé par le nouveau coach (38 minutes seulement!) l'ancien joueur du TFC est barré par l'ascension des jeunes Ansu Fati, Pedri ou encore Trincão. Sa situation pourrait même encore plus se compliquer en cas d'arrivée d'un nouvel attaquant, comme Memphis Depay par exemple. Pourtant, le joueur ne semble pas vraiment envisager un départ.

« Je ne suis pas du tout les nouvelles. Je vis ma vie et je sais comment ça se passe. Bien sûr, j’entends des choses, mais je n’y prête pas attention. Le Barça est un immense club et beaucoup de choses sont écrites. Les journaux doivent écrire beaucoup de choses parce qu’ils savent que tout ce qu’ils publient sur le Barça suscite beaucoup d’attention. Il se passe beaucoup de choses (au Barça), mais je regarde les choses que je peux contrôler. Je joue au football et je ne peux rien faire d’autre. Quand je me réveille le matin, je pense juste à jouer au foot. Je suis heureux parce que je suis dans un moment fantastique de ma vie. Je sens que tout va bien et que je suis sur la bonne voie. Je suis à un moment où je pense que je peux continuer à grandir en tant que joueur. Je suis calme et content de ce défi » a déclaré l'attaquant danois. Martin Braithwaite avait coûté 18 millions d'euros au FC Barcelone l'hiver dernier. Dans le contexte économique actuel, nul doute que les dirigeants catalans aimeraient récupérer une partie de leur investissement en vendant leur joueur à une formation de Premier League. Seulement voilà, certainement conscient d'évoluer dans un club supérieur à son niveau, le principal intéressé ne semble pas l'entendre de cette oreille...