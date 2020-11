OL : Depay retenu, le Barça ne croit pas au blabla d’Aulas

Dans : OL.

Sous contrat à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin prochain, Memphis Depay sera quand même retenu par Jean-Michel Aulas cet hiver. Un discours auquel le FC Barcelone ne croit pas une seule seconde.

Après l’échec de son transfert au FC Barcelone cet été, Memphis Depay ne cache pas ses intentions. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il espérait toujours atterrir en Catalogne cet hiver. C’est aussi le plan du club espagnol qui, malgré ses difficultés financières, espère mettre le demi-finaliste de la Ligue des Champions dos au mur, sachant que le Néerlandais a entamé la dernière année de son contrat. Mais peu importe sa situation, quitte à perdre de l’argent, le président Jean-Michel Aulas compte bien le conserver jusqu’au terme de l’exercice.

« Il faut absolument réussir la saison. On a mal démarré, mais on est en capacité d’aller plus haut, donc il va rester », a certifié le patron des Gones cette semaine sur les ondes de RMC. Chez Memphis Depay, la tendance est quand même à partir le plus rapidement possible, surtout que l'entraineur Ronald Koeman le désire plus que tout. En tout cas, du côté de Barcelone, on ne croit pas du tout au discours du dirigeant lyonnais. Selon les informations de Mundo Deportivo, qui rappelle le fatalisme du conseiller Gérard Houllier, les Blaugrana sont certains que JMA tente simplement de faire monter les enchères. Le Barça n’a évidemment pas les moyens d’entrer dans ce jeu et pense pouvoir boucler le transfert de Memphis Depay pour 5 ou 6 millions d’euros. Suffisant pour convaincre l’Olympique Lyonnais ?