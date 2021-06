Esp : Le Barça est ruiné, Messi sacrifié ?

Dans : Liga.

Dans une interview accordée au Mundo Deportivo, le président de la Liga espagnole Javier Tebas a évoqué la situation financière de Barcelone.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’est pas reluisante… bien au contraire. A en croire le patron de la Liga, la moitié des pertes estimées des clubs espagnols sur la saison 2020-2021 concerne le FC Barcelone. A l’heure où la question de la prolongation de Lionel Messi se pose, il est clair que Joan Laporta va devoir prendre ses responsabilités selon Javier Tebas. Car la situation est critique, et ne peut plus s’éterniser pour la direction du Barça. C’est d’ailleurs car les comptes sont dans le rouge vif que pour l’heure, le club blaugrana s’est contenté de signer des joueurs libres au mercato (Eric Garcia, Memphis Depay, Sergio Agüero).

« Sur les 700 millions d’euros de pertes estimées pour les clubs en 2020-2021, la moitié concerne Barcelone. Il y a d’autres grandes clubs qui ont fait plus d’efforts pour l’éviter. Le Real Madrid a très bien géré la pandémie. Parmi les grands clubs, il a été le meilleur dans ce domaine. Le Barça remporte la coupe des pertes financières. Barcelone a dépassé sa masse salariale. Ils doivent faire un effort important. Espérons qu’ils gardent Messi, mais si c’est le cas, il faudra couper dans l’effectif […] Barcelone a un chiffre d’affaires élevé et doit restructurer sa dette. S’ils le font, la situation ne sera pas grave. Le Barça a toujours poussé sa masse salariale à la limite. Les règles concernant la masse salariale ne seront pas modifiées ou assouplies. Nous n’allons changer aucune règle pour Messi » a d’ores et déjà prévenu Javier Tebas, qui espère conserver Lionel Messi dans son championnat mais pas à n’importe quel prix. Pour le patron du foot espagnol, hors de question que Barcelone se détourne des règles pour les beaux yeux du Ballon d’Or.