Esp : La VAR aide le Real, un pro-Barça accuse Bartomeu !

Dans : Liga.

Distancé dans la course au titre en Liga, le FC Barcelone ne cesse de se plaindre d’un arbitrage en faveur du Real Madrid. Une fausse accusation selon l’ancien Blaugrana Rivaldo.

Après sa victoire contre le Deportivo Alavés (2-0) vendredi, le Real Madrid s’est encore un peu plus rapproché du titre en Liga. Et pourtant, les sceptiques diront que les Merengue ont de nouveau profité d’un penalty généreusement accordé. Ce sera probablement le discours du côté du FC Barcelone, dont le président Josep Maria Bartomeu a déjà accusé la VAR d’aider la Maison Blanche. De quoi agacer l’ancien Barcelonais Rivaldo, plutôt remonté contre le patron catalan.

« Parfois, vous avez le droit d'être agacés par l'arbitrage ou par les décisions de la VAR. Mais je ne suis pas d'accord avec les déclarations de Bartomeu selon lesquelles le Real est avantagé, a réagi le chroniqueur de Betfair. Bartomeu essaye seulement d'éloigner les médias des problèmes de son club. Le Barça se bat toujours pour le titre en Liga et est toujours en course en Ligue des Champions, mais ce n'est pas une bonne période pour le club. Bartomeu essaye d'utiliser la VAR et ce genre de choses pour se justifier auprès des supporters et prétendre que les difficultés du club ne sont pas sa faute, ni celle des joueurs ou de l'entraîneur. »

Rivaldo veut revoir le grand Barça

« Pour moi, le problème du Barça n'est pas la VAR ni aucune décision arbitrale. Leur principal problème, c'est la qualité de leur football qui doit être améliorée et redevenir ce style de jeu que tout le monde aime. L'équipe était en tête du championnat avant le confinement et maintenant elle a quatre points de retard sur le Real. Vous ne pouvez pas dire que la VAR est le principal responsable, surtout quand l'équipe joue mal », a répondu le Brésilien, qui continue de réclamer le retour de l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar.