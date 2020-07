Esp : Une énorme erreur de Nike fait craquer le FC Barcelone !

Dans : Liga.

L'équipementier américain a livré des maillots 2020-2021 impropres à la commercialisation et le FC Barcelone envisage d'attaquer Nike en justice.

Si sportivement ce n’est pas la grande forme pour le FC Barcelone, le club catalan espérait profiter de la sortie de son nouveau maillot domicile 2020-2021 pour remplir ses caisses. Patatras, Nike s’est gravement trompé dans son processus de fabrication et le Barça l’a constaté beaucoup trop tard pour empêcher la catastrophe. En effet, c’est toujours dans la première phase de commercialisation que les maillots officiels s’arrachent et Barcelone a donc mis le paquet afin que ce soit encore le cas cette année. Sauf que les dirigeants du Barça ont rapidement constaté que le maillot replica 2020-2021, celui censé se vendre le plus largement, présentait un défaut de fabrication et perdait rapidement ses couleurs. Le défaut est tel que le FC Barcelone a pris la décision de tout renvoyer à Nike, l’équipementier américain étant sous contrat avec le Barça jusqu’en 2028 et de stopper la vente en ligne.

Problème, Nike ne peut pas fournir immédiatement des maillots neufs, et sans ce vice de fabrication, au FC Barcelone. Alors, Josep Maria Bartomeu envisage d’envoyer la colossale addition à la firme américaine, et même d’attaquer Nike en justice si aucun dédommagement n’intervenait. « Le Barça estime que la marque doit assumer ses responsabilités et payer la somme perdue dans un moment aussi délicat sur le plan économique », précise le Mundo Deportivo. Les services juridiques des deux parties seraient actuellement lancés dans des négociations, tandis que Nike s’active pour vite rectifier le tir. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, y compris pour un club aussi puissant que le FC Barcelone. Du côté du PSG, sous contrat aussi avec Nike, on doit probablement serrer les dents.