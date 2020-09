Esp : L'opération Messi 2021 est lancée à Barcelone !

Dans : Liga.

Lionel Messi ira jusqu'au bout de son contrat avec le FC Barcelone, mais à priori pas plus longtemps. Dans le vestiaire, on pense faire changer d'avis la star.

Les soubresauts de l’affaire Messi secouent encore le FC Barcelone où l’attitude du joueur argentin a du mal à passer. En réclamant, en vain, son départ du Barça, Lionel Messi a secoué l’institution, même si au final il ira au bout de son contrat en juin 2021 avant de probablement partir, le sextuple Ballon d’Or n’ayant pas du tout ouvert la porte à une prolongation. Si la guerre est totale entre la Pulga et Josep Maria Bartomeu, accusé d’avoir laissé pourrir la situation, les coéquipiers de Lionel Messi espèrent pouvoir faire changer d’avis ce dernier afin qu’il reste encore quelques saisons à Barcelone. S’exprimant dans le journal catalan ARA, Sergi Roberto explique ce dimanche que le groupe du Barça était motivé par cette mission.

Même s’il sait que retenir Lionel Messi au FC Barcelone ne sera pas simple, l’international espagnol veut y croire. « Il a dit qu'il ne resterait qu'une année de plus, mais si nous jouons bien, si les relations sont bonnes et que nous remportons des titres, qui sait s'il ne changera pas d'avis ? Si nous réussissons, tant mieux. Son message après le départ de Luis Suarez ? Pour Leo, Luis Suarez est comme un frère, ils ne se quittaient pas. Cela n'a pas été bon pour lui de le voir partir alors qu'il ne le voulait pas. J'espère qu'avec les jours, il se sentira mieux et que nous pourrons compter sur Leo pour remporter des titres. En fin de compte, c'est comme lorsque vous vous séparez de votre femme ou de votre meilleur ami, ce sont des processus compliqués », explique Sergi Roberto, qui ne veut pas croire qu’entre Lionel Messi et le FC Barcelone le divorce soit déjà acté.