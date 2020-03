Esp : L'an zéro avec Zinedine Zidane, le Real change ses plans

Dans : Liga.

Deuxième de Liga espagnole derrière Barcelone et bien mal engagé en Ligue des Champions après une défaite 2-1 à domicile contre le Real Madrid en huitième de finale aller, le Real Madrid ne vit pas une grande saison.

C’est précisément pour cela que Zinedine Zidane était légèrement menacé avant la crise sanitaire qui touche durement l’Europe depuis deux semaines. Dans l’optique de la saison prochaine, Florentino Pérez avait notamment pris contact avec Mauricio Pochettino, selon plusieurs médias espagnols. Mais au vu du flou qui englobe la suite des compétitions européennes, le président du Real Madrid a décidé de ne pas ajouter de l’incertitude sur le banc de son équipe professionnelle, à en croire les informations glanées par le journal AS.

Dans son édition du jour, le média madrilène affirme qu’il a ainsi été convenu de conserver Zinedine Zidane cet été. C’est donc avec le technicien français que Florentino Pérez va préparer le prochain mercato du club de la Casa Blanca. Et sans aucun doute, il devrait être très mouvementé avec plusieurs retours de prêt (Lunin, Achraf, Reguilón, Óscar Rodríguez, Odegaard, Ceballos, Kubo et Borja Mayoral), plusieurs joueurs vieillissants mais très appréciés de Zinedine Zidane (Modric, Kroos, Marcelo) et certains jeunes à définitivement intégrer afin qu’ils passent un cap supplémentaire comme Vinicius, Rodrygo ou encore Valverde. Dans le même temps, le Real Madrid courtise de nombreux joueurs, et notamment Kylian Mbappé. Mais à moins d’un retournement de situation et malgré le fait que Zinedine Zidane reste au club, il sera impossible de recruter l’avant-centre du PSG avant le mois de juin 2021.